Son dakika 3. sayfa: Başkent'te fazla yolcu alan minibüse ceza
Son dakika haberine göre Başkent'te fazla yolcu alan minibüse ceza Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.
Başkent'te fazla yolcu alan minibüse ceza
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı, Başkentte yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüse gerekli idari işlemlerin yapıldığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid Seyahatle Ölüme Tam Gaz! Jandarma Trafik Timi tarafından Ankara'da yapılan kontrolde, 20'si ayakta olmak üzere toplam 35 yolcunun olduğu minibüs durdurularak gerekli idari işlemler yapılmıştır" ifadelerini kullanıldı.
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