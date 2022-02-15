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Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı - Son Dakika

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı

15.02.2022 12:05

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı Başkent'te 7-13 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı

ANKARA - Başkent'te 7-13 Şubat tarihleri arasında sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığını önlemeye yönelik 7-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda 9 milyon 60 bini dolmak olmak üzere toplam 9 milyon 276 bin 800 makaron, 4 bin 720 adet cinsel içerikli hap, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, bin 917 paket kaçak sigara, 920 adet puro, 680 adet vitamin hapı, 215 adet elektronik/muhtelif eşya, 33 kilogram tütün, bir adet kompresör ve bir adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı
Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te kaçakçılık operasyonlarında 22 gözaltı - Son Dakika
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