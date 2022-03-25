Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada

25.03.2022 09:11

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Sincan ilçesinde sürekli kaza olması nedeniyle vatandaşların 'ölüm kavşağı' adını verdikleri kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürekli kaza olması nedeniyle vatandaşların 'ölüm kavşağı' adını verdikleri kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Ahi Mesud Bulvarı'ndan sanayi yönüne seyreden B.D. yönetimindeki 06 CJA 688 plakalı araç, Ayaz Sokak kavşağında yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Taburlu'ya (41) çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını istedi.

(Gökşen Efe-İHA)

Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada
Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada
Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada - Son Dakika


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