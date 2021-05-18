Son dakika 3. sayfa: Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haymana ilçesi Ankara Caddesi'nde kaza meydana gelen kazada, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ZAJ 66 plakalı araç, kontrolden çıkarak aynı istikamette bulunan tıra arkadan çarptı. Kazada, CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç'un kardeşi olan Ekrem Koç (28) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, İbrahim Koç'un ise tedavisi devam ettiği öğrenildi. - ANKARA