Son dakika 3. sayfa: Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı
31.03.2021 03:42
Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen 26 şahıstan 19'u yakalanarak gözaltına alındı.
Başkent'teki FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı
ANKARA - Ankara'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin Siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen 26 şahıstan 19'u yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Siber mahrem ve Savunma Sanayii yapılanmalarında faaliyet gösterip, büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleşen 26 kişiyi tespit etti. Harekete geçen Terörle Mücadele ekipleri, eş zamanlı düzenlediği operasyon ile tespit edilen 26 şahıstan 19'unu yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
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