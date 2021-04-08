Son dakika haberi! Sarıyer'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa tahliye - Son Dakika

Sarıyer'de bir kişinin, karıştığı kavgada bıçakla öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 4 sanıktan babayla 2 çocuğunun tahliyesine karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Yavuz Özkurt ile çocukları Uğur, Okan ve Hülya Özkurt katıldı. Müştekiler Orhan ve Ahmet Biberoğlu'nun hazır bulunduğu duruşmada tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada beyanı sorulan maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun oğulları Ahmet ile Orhan Biberoğlu, olayı görmediklerini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Avukatları Ahmet Çakar ise, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan tutuklu sanıklar ile avukatları ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, MOBESE kayıtları için Sarıyer İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı yazılması ve suçun vasıf, mahiyeti gereğince sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar baba Yavuz Öztürk ile çocukları Hülya ve Uğur Özkurt'un, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldıkları süre nedeniyle tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar Hülya ve Uğur Özkurt hakkında, "konutu terk etmeme" ve "yurtdışına çıkış yasağı", sanık Yavuz Öztürk hakkında ise "haftada bir imza yükümlülüğü" ve "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmeden heyet, tutuklu sanık Okan Özkurt'un bu halinin ise devamını kararlaştırdı.

Heyet, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Mart 2020 akşamı Sarıyer Kısırkaya Mahallesinde, sanık Okan Özkurt ile maktul Ali Rıza Biberoğlu'nun arasında çıkan kavgaya sanık Okan Özkurt'un babası Yavuz Özkurt ve kardeşleri Hülya ve Uğur Özkurt'un da daha sonra karışarak Biberoğlu'nu bıçakladıkları kaydediliyor.

İddianamede, sanık Okan Özkurt'ün "kasten öldürme", Hülya Özkurt, Uğur Özkurt ve Yavuz Özkurt'un ise "iştiraken kasten öldürme" suçlarından müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Olayda hayatını kaybeden Ali Rıza Biberoğlu'nun, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Beyoğlu Belediye Başkan adayı olduğu öğrenildi.