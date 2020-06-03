Son dakika 3. sayfa: Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu 1 çocuk yaralandı.

Benzin istasyonunda patlama: 1 yaralı ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde benzin istasyonunun depo bölümünde meydana gelen patlama sonucu 1 çocuk yaralandı. Edinilen bilgiye göre, bugün saat 16.30 sıralarında Keş Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunun depo kısmında patlama meydana geldi. Patlama sonucu kumsalda ailesiyle beraber gezintiye çıkan 5 yaşındaki D.Ç isimli kız çocuğu yaralandı. Patlama sonrası yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, istasyonun depo bölümünde ise maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti

Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi

Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu

Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi

Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi

Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu