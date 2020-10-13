Son dakika 3. sayfa: Benzinlikte saman yüklü tır yandı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, benzinliğe park edilen saman yüklü tırda yangın çıktı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, benzinliğe park edilen saman yüklü tırda yangın çıktı. Olay Çanakkale- İzmir kara yolunun Bahçelievler geçişinde bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Park halindeki 07 GTV 28 plakalı tırın 07 AZZ 577 plakalı dorsesinden duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliğine ait ekipler, yangına müdahale etti. Dorsedeki saman yangını kısa sürede söndürülürken, samanlar kullanılamaz hale geldi. Çanakkale yönüne gitmekte olan tırdaki yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor. - BALIKESİR

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