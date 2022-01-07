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Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı

07.01.2022 14:16

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı Beşiktaş'ta iki gündür kendisinden haber alınamayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen emekli albay için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta iki gündür kendisinden haber alınamayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen emekli albay için itfaiye ekipleri seferber oldu. Emekli albayın kaldığı eve pencereden giren ekipler, yaşlı adamı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Şenlikdede Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binada yalnız yaşayan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 70 yaşlarındaki emekli Albay Tuncay Çalık'ın bakıcılığını yapan kadın, kendisine iki gün boyunca ulaşamadı. Kadın, Çalık'ın kaldığı daireden ses gelmemesi ve kapının da açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye camı kırarak içeri girdi

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı adamın yaşadığı eve önce kapıdan girmeyi denedi. Ekipler, kapıdan giremeyince, 1. katta bulunan dairenin camını kırarak içeri girdi. Kapının içeriden açılmasının ardından daireye giren sağlık ekipleri hızlıca yaşlı adama müdahale etti. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatta olduğu belirlendi. Emekli Albay Tuncay Çalık ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı
Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı
Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı

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Beşiktaş, İtfaiye, Emekli, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Beşiktaş'ta iki gündür haber alınamayan emekli albayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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