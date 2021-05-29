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Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

29.05.2021 10:33

Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı İETT şoförünün 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi Beşiktaş'ta bariyerlere çarparak 1 kişinin ölmesine 1 kişinin yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüsü şoförü Baki Tatlı hakkında iddianame hazırlandı.

Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

İETT şoförünün 15 yıla hapisle cezalandırılması talep edildi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta bariyerlere çarparak 1 kişinin ölmesine 1 kişinin yaralanmasına neden olan çift katlı İETT otobüsü şoförü Baki Tatlı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede araç kullanırken telefonu ile ilgilenen ve hız limitini aşan Tatlı'nın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı'nda 21 Nisan'da yaşanan kazada, çift katlı İETT otobüsünün sürücüsü Baki Tatlı, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmişti. Altgeçitten geçtiği esnada çarptığı bariyerlerin otobüse girmesi sonucu en arka koltukta oturan 31 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın feci şekilde hayatını kaybetmiş, Munür Bozkurt ise yaralı olarak kurtulmuştu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sabah 07.20 sıralarında şoför Baki Tatlı'nın Beşiktaş'taki Balmumcu Tüneli içerisine girdiği anlatılarak bu esnada telefonu ile ilgilendiği aktarıldı. Tatlı'nın hız limiti 30 km olan tünele 61 km hızla girdiğinin belirtildiği iddianamede, otobüsün tünel içerisindeki bariyerlere çarptığı kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüsü düzeltmek için hızını arttıran Tatlı'nın bariyerlere saplandığı da iddianamede açıklandı. İddianamede kaza sonucu 31 yaşındaki Sevgi Yamaç Yalçın otobüse saplanan bariyere sıkışıp hayatını kaybettiği, Munür Bozkurt'un ise vücudunda kırık olacak şekilde ağır yaralandığı aktarıldı.

İddianamede Baki Tatlı'nın 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, seyir halinde cep telefonu kullanarak kural ihlalini gerçekleştirdiği ve hızını 2 kat arttırarak ölümlü ve yaralamalı kazaya sebebiyet verdiği belirtildi.

Şoför Baki Tatlı'nın asli kusurlu olduğu iddianamede açıklanarak hakkında 'taksirle ölüme ve yaralama neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle Tatlı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı
Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı
Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı
Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı

Beşiktaş, İstanbul, Balmumcu, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş'taki ölümlü otobüs kazasına ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika


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