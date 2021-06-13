Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİNGÖL

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, Bingöl'ün Ilıcalar Beldesi Yenibaşlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice K.'ya 34 CPV 855 plakalı kamyonet çarptı. Kazada, K. olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingöl 'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadın, aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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