Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi

19.10.2022 10:34
Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi

Son dakika 3. sayfa haberi... Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildiğini bildirdi.

Bingöl Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildiğini bildirdi.

Bingöl'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan fırınların ardından, marketlerde de denetimler sürüyor. Kent merkezindeki birçok marketi denetleyen Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yaptığı tespit edilen 4 markete, 5 bin lira idari para cezası kesti.

Belediye ekipleri, denetimlerin süreceğini aktardı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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Bingöl Belediyesi, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi - Son Dakika

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