Bingöl'de Esnaf ve Sanatkarlar Odası Komisyonu kararı olmadan ekmeğe zam yapan fırınların ardından, marketlerde de denetimler sürüyor. Kent merkezindeki birçok marketi denetleyen Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, komisyon kararı olmadan ekmeğe zam yaptığı tespit edilen 4 markete, 5 bin lira idari para cezası kesti.

Kaynak: İHA

Bingöl Belediyesi, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de ekmeğe zam yapan 4 markete ceza kesildi - Son Dakika

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