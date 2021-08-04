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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

04.08.2021 12:12
Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Son dakika haberler: Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bingöl'ün Genç ilçesinde kırsal alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Genç ilçesine bağlı Yiğitbaşı köyünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber veren köy sakinleri, iş makineleri yardımıyla alevlerin çevresinde önlem aldı. Ekiplerin de olay yerine yönlendirilmesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü
Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü

Yangın, Bingöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bingöl'deki yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü - Son Dakika


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