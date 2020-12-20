Son dakika 3. sayfa: Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe

20.12.2020 12:10

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe

BİTLİS - Yıldırım 16 Sehi Ormanları operasyonları kapsamında; Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu.

Sehi, Onak ve Tokaçlı ormanları bölgesinde 18-19 Aralık'ta yürütülen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet EYP (Patlamaya hazır, 5 kg Amonyum nitrat ile güçlendirilmiş), bin 50 kilogram amonyum nitrat (30 kg tenekeler içerisinde, tuzaklamaya hazır, mazot ile güçlendirilmiş), 7 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet G-3 Piyade Tüfeği, 45 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği Şarjörü, 5 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği seyyar dipçiği, 3 adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği sabit dipçiği, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği Şarjörü, 26 adet el bombası, 4 adet el bombası fünyesi, 500 adet 12,7 mm uçaksavar (Doçka) fişeği, 3 bin 100 adet 7,62 mm Bixi makineli tüfeği fişeği, bin adet 7,62 mm G-3 Piyade Tüfeği fişeği, 5 bin 60 adet 7,62 mm Kaleşnikof fişeği, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği dürbünü, 50 metre infilaklı fitil, 2 bin 80 metre kablo, 1 adet akü ile çok miktarda yaşam, sağlık, kişisel temizlik ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Son dakika 3. sayfa: Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe

Jandarma, Bitlis, Darbe, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bitlis'te PKK'nın kış üslenmesine büyük darbe - Son Dakika


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