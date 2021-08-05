Son dakika 3. sayfa: Boğazına bozuk para kaçan çocuk helikopter ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Boğazına bozuk para kaçan çocuk helikopter ambulansla hastaneye götürüldü
05.08.2021 18:49
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da boğazına 1 lira kaçan 3 yaşındaki kız çocuğu boğulmak üzereyken helikopter ambulansla alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak kurtarıldı.
Afyonkarahisar'da boğazına 1 lira kaçan 3 yaşındaki kız çocuğu boğulmak üzereyken helikopter ambulansla alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınarak kurtarıldı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 3 yaşındaki Sevilay Nur K. isimli kız çocuğu 1 lira ile oynarken parayı boğazına kaçırdı. Paranın dik gelmesiyle güçlükle nefes alabilen çocuk Bolvadin Devlet Hastanesi'nden helikopter ambulans ile alınarak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada operasyonla boğazına kaçan para çıkartılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
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