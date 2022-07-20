Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti

20.07.2022 01:56
Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kocaeli'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki genç kadın kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki genç kadın kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesi Uzunkum Yelkenkayalar bölgesinde, 18 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Yılmaz (25) ile Yasir S.'nin (35) denizde çırpındığını gören ve çığlıklarını duyanlar, durumu hemen cankurtaranlara haber verdi. Bölgede hazır bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları, Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.'yi denizden çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan 2 kişi Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sümeyye Yılmaz, tüm çabalara karşın hayat mücadelesini kaybetti.

Sümeyye Yılmaz'ın cenazesi dün Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Mustafa Karaaslan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı Frenleri tutmayan otomobil ticari taksiye çarptı: 3 yaralı Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı Vali, kaymakam ve belediye başkanları sahaya indi, ortaya bu görüntüler çıktı
Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 02:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement