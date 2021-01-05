Son dakika... - Bolivya'yı sel vurdu: 4 ölü - Son Dakika

Son dakika... - Bolivya'yı sel vurdu: 4 ölü
05.01.2021 11:31
Gelen son dakika haberlerine göre - Bolivya'yı sel vurdu: 4 ölü Bolivya'nın Sucre kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
- Bolivya'yı sel vurdu: 4 ölü
LA PAZ - Bolivya'nın Sucre kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Bolivya'nın Sucre kentinde şiddetli yağmur ve dolu fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde yağışların yol açtığı sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 7 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığı aktarıldı. Yaklaşık 30 dakika sürdüğü belirtilen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel sularına kapıldı. Şehrin en büyük pazarında da sel nedeniyle büyük hasar oluştuğu görüldü.
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