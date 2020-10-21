Son dakika haber: Bolu'da çatısını onardığı 5 katlı binadan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da çatısını onardığı 5 katlı binadan düşen şahıs hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onarmak istediği sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen 2 çocuk babası, hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Vaysal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Kartallıoğlu isimli vatandaş 5 katlı apartmanın çatı katındaki terası onardığı sırada dengesini kaybederek bahçe duvarı ile yan apartmanın arasındaki beton zemine düştü. Yaklaşık 20 metrelik yüksekliten büyük bir gürültüyle yere düşen Kartallıoğlu'nu gören komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Kartallıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kartallıoğlu'nun cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.