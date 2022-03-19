Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

19.03.2022 16:50

Son dakika habere göre Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel girişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 18 araç kazaya karışırken 30 civarında kişi de yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza... İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

BOLU - TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel girişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 18 araç kazaya karışırken 30 civarında kişi de yaralandı.

Etili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli giriş mevki İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs ve otomobilin aralarında bulunduğu 18 araç kazaya karıştı. Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Kaza neticesinde 30 civarında vatandaş yaralanırken ölen olmadı. Kaza sebebiyle araçlarda sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarmak için çalışma başlattı.

İstanbul istikametinin hala kapalı olduğu öğrenildi.

Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

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Toros Dağları, İstanbul, Bolu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza...İstanbul istikameti ulaşıma kapandı - Son Dakika
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