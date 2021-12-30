Üye Girişi
Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında

30.12.2021 12:30

Zonguldak'ta borcunu ödemek için bir işyerine giren genç epilepsi krizi geçirince yere yığıldı.

Zonguldak'ta borcunu ödemek için bir işyerine giren genç epilepsi krizi geçirince yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay dün öğlen saatlerinde Ontemmuz Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Taner T. isimli bir genç bir yakınından aldığı borcunu geri ödemek için Recep Ateş'in işyerine geldi. Burada emanet olarak bırakacağı parayı arkadaşının alacağını söyleyen genç bir anda yere yığıldı. Karşısındaki gencin yere yığıldığını görünce şok yaşayan işyeri sahibi gence müdahale etti. Yan çevirdiği genç için sağlık ekiplerine haber veren işyeri sahibi, sağlık ekipleri gelene kadar bir an olsun gencin yanından ayrılmadı. İlk müdahalesi yapılan Taner T. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BOĞULACAĞINI SANDIM BÜYÜK KORKU YAŞADIM"

O anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İHA'ya konuşan işyeri sahibi Recep Ateş, "Arkadaş bizim dükkana geldi. Bir arkadaşına para emanet etmek istediğini söyledi. Bende ismini sordum, ne kadar emanet edeceğini sordum. Tam o sıra kasıldı cevap veremedi. Bir süre boş boş baktı. Sonra yere düştü. Tam o sıra Allah'tan cama vurmadı. Boğulacağını zannettim çok korktum. Yan çevirip nefes almasını sağlamaya çalıştım ve rahatlatmaya çalıştım. 112'yi aradım. Onlar müdahale ettiler. Epilepsi olduğunu sonradan öğrendik" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Onur Altındağ-İHA)

Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında
Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında
Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında
Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500

Recep Ateş, Zonguldak, Epilepsi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi:..         
13:08
Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım! Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!         
13:04
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak..         
10:19
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
13:07 Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek
13:06 Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak
13:04 Katil, Başak Cengiz'i kurtarmak isteyen tanığa şöyle bağırmış: Gelme sana da saplarım!
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:20:06. #1.12#
SON DAKİKA: Borcunu ödemek için girdiği dükkanda kriz geçirdi, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement