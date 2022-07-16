Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy'e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde tehlikeli olan noktada yangının önüne geçildi.

Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi - Son Dakika

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