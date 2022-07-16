Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi - Son Dakika
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Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi

16.07.2022 15:16

Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin süratli müdahalesi sonucu önüne geçildi.

Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının, ekiplerin süratli müdahalesi sonucu önüne geçildi. Sık ağaçların bulunduğu noktaya sıçramadan önüne geçilen alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın öğle saatlerinde Bornova Yakaköy Profesörler Sitesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen sebeptn çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 6 arazözle müdahalede bulundu.

Yangının önüne geçildi

Sık çam ağaçlarının olması nedeniyle son derece tehlikeli olan yangın noktasında devriye halinde olan arazöz 3 dakika içinde, Bergama yangınından dönen helikopter ise havada seyir halindeyken Yakaköy'e geçerek 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde tehlikeli olan noktada yangının önüne geçildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda çıkan yangının önüne geçildi - Son Dakika

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