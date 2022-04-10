Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

10.04.2022 23:39
Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri: Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçakladı.

Adana'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçakladı. Şüpheli şahıs daha sonra evden kaçtığı sırada polisi arayıp olayı ihbar etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.G., boşanma aşamasında olduğu eşi Elif G.'nin yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.G., eşi Elif G.'yi göğüs kısmından defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

M.G., kaçarken polisi arayarak karısını bıçakladığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine kadının bulunduğu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Elif G. kurtarılamadı.

Elif G.'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, katil zanlısı kocayı yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü
Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü

YORUMLAR
500
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Boşanma aşamasındaki karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement