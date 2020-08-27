Son dakika 3. sayfa: Boya atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika

Boya atölyesinde yangın çıktı

Başakşehir'de boya atölyesinde yangın

İSTANBUL - Başakşehir'de bir sitenin içindeki yağlı boya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden olurken, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi içinde bulunan üç katlı yağlı boya atölyesinde çıktı. En üst katta dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevli halde yanan iş yerine müdahale ederek söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, bitişik halde olan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış nedeni öğrenmek için çalışmalara başladı.