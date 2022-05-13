Son dakika 3. sayfa: Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

13.05.2022 13:51
Son dakika 3. sayfa: Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Son dakika habere göre Burdur'da 2 hafta boyunca yapılan genel asayiş çalışmalarında 8 hırsızlık olayı aydınlatılırken, farklı suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Burdur'da 2 hafta boyunca yapılan genel asayiş çalışmalarında 8 hırsızlık olayı aydınlatılırken, farklı suçlardan aranan 19 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Çalışmalarda, çok sayıda silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; 8 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 8 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak tespit edilen 15 şüpheli şahsın tamamı yakalandı.

Ayrıca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda; farklı suçlardan aranması olan toplamda 19 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Konu ile ilgili 16 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs serbest bırakıldı. - BURDUR

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Burdur'da aranan 19 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
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