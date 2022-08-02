Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama

02.08.2022 21:30
Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama

Bir son dakika haberine göre Burdur merkezli 23 ilde sosyal medya üzerinden 56 şahsı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

Burdur merkezli 23 ilde sosyal medya üzerinden 56 şahsı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, internet ortamında sosyal medya üzerinden 23 farklı ilde, 56 şahsı dolandırdığı iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 60 adet materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen gelir çerçevesinde bir otomobile el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 5 şüpheli ise tutuklandı. - BURDUR

YORUMLAR
500
Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Burdur merkezli 9 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 5 tutuklama Burdur'da çaldı, Denizli'de yakalandı Burdur'da çaldı, Denizli'de yakalandı
Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
20:21 Galatasaray'a "Yeni Hagi" umutlarıyla geldi 2. Lig'e transfer oluyor! Pisa söylentilerini Morutan'ın menajeri doğruladı
20:06 İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatına yönelik ilk gemi Ukrayna'dan yola çıkarak Kumköy'de demirledi!
20:04 Galatasaray'da forma şansı bulamayan Aytaç Kara, eski takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu!
19:45 ABD'nin ziyareti sonrası Çin ordusundan yeni karar: 4-7 Ağustos tarihlerinde Tayvan çevresinde gerçek mermilerle askeri tatbikat yapılacak
19:37 Taraftarlar kampanya başlattı, takımda istemiyorlar! İtalyan hoca Igor Tudor, Marsilya'dan gidebilir
19:33 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Akkuyu açıklaması: İhtilafın çözümü için girişimde bulunduk
18:45 Tokat'ta feci olay! Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte gören genç kadın, ikisini de kurşuna dizdi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 21:38:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement