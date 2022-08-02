İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, internet ortamında sosyal medya üzerinden 23 farklı ilde, 56 şahsı dolandırdığı iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 60 adet materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen gelir çerçevesinde bir otomobile el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 5 şüpheli ise tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama - Son Dakika

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