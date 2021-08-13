Son dakika 3. sayfa: Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

BURDUR - Burdur- Fethiye karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza,Burdur-Fethiye karayolu Karaçal köyü yakınlarında meydana geldi. 06 FP 6906 plakalı otomobiliyle seyir halinde bulunan Nihal Y. Karaçal köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracı şarampole devrildi. Kazayı gören diğer araç şoförleri 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve Burdur İtfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakilerden, Cemal Y, Efsa Y,Ali Y, Şakire Y, ve Ali Y, Sıddıka Fırat (88), sürücü Nihal Y,yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.