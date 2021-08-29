Son dakika 3. sayfa: Bursa'da 15 yaşındaki genç, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Olay, öğle saatlerinde Keles ilçesi Sorgun Mahallesi 'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki İsa Yavuz traktörle evin bahçesinde gezerken 3 metrelik seti fark etmeyince traktörle birlikte aşağıya düştü. Genç ters dönen traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden gencin cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Bursa 'da 15 yaşındaki genç, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme

Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK

Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu