Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı

05.05.2022 17:07

Son dakika haberi: Bursa'daki otobüs kazası, takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği öğrenildi.

Bursa'daki otobüs kazası, takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği öğrenildi. Kazaya karışan kamyon şoförünün de olay yerinden kaçtığı, kısa sürede polisler tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki Barış K. yönetimindeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Gülhan O., Eysar Mahmud K.. Yakup T.. Nihat E.. Sinan E. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı, Bursa terminalinden hareket eden otobüsün, olay yerine yaklaştığı esnada otobüs şoförü takografın ehliyetini okumadığı fark edince sinyal vererek sağ yanaştığı esnada otobüse arkadan kamyon çarptığı öğrenildi. Kazadan sonra olay yerinden kaçan kamyon şoförünün kısa süre içinde polis ekipleri gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan kaza yeri dron ile görüntülenirken, kazayı yaşayan yolcuları dehşet anlarını anlattı.

(Ali Kamur - Samet Doğru - İHA)

Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı
Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bursa'daki otobüs kazasının takografın ehliyeti okumadığı için meydana geldiği ortaya çıktı - Son Dakika


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