Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü

23.02.2022 00:34

Son dakika 3. sayfa haberi: Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı.

Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü

BURSA - Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı. Otobüste bulunan 20 yolcu ölümden dönerken muavin ise sıkışarak yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında Bursa- Karacabey yolu 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Balıkesir'e giden ve 20 yolcusu olduğu öğrenilen Kamilkoç firmasına ait olan Mustafa O. idaresindeki 16 AAD 697 plakalı otobüs, Karacabey girişine geldiği sırada, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu otobüsü, önce A.K idaresindeki 06 CID 089 plakalı tıra, ardından R.D idaresindeki 42 CJH 94 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle muavin Seyit B., ön koltukta sıkışırken, sürücü Mustafa O. yaralandı. O sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün muavin koltuğunda sıkışan Seyit B. 'yi otobüsten çıkardı. Yaralanan sürücü Mustafa O. ve Seyit B. Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Otobüsteki 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlatırken firmaya ait başka bir otobüse aktarıldı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü
Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü

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Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da, yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var Bursa'da otobüs tıra arkadan çarptı, çok sayıda yaralı var

Balıkesir, Karacabey, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Bursa'da Kamilkoç firmasına ait otobüs tıra arkadan çarptı, muavin sıkışarak yaralanırken 20 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
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