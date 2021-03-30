Son dakika haberi: Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın - Son Dakika

Son dakika haberi: Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın
30.03.2021 22:52
Son dakika 3. sayfa haberi... Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı.
Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın
BURSA - Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.
Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kumeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.
Son Dakika Türkiye, Letonya'ya karşı ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında aldı İmamoğlu'ndan HDP'ye açılan kapatma davası yorumu: Ben bunun karşısındayım Letonya'da Davis Ikaunieks, kardeşi Janis yerine oyuna girdi 16 yaşındaki genç kız, 2 yıl boyunca şantajla 13 kişinin cinsel istismarına uğradı Ünlü oyuncu Hazal Kaya koronavirüse yakalandı Oğlunun aşı yaptırmasına izin vermediği 72 yaşındaki hasta, koronavirüsten hayatını kaybetti Üzerine beton rögar çemberi düşen çocuk, hayatını kaybetti 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, Letonya'yla 3-3 berabere kaldı