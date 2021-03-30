Son dakika haberi: Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın - Son Dakika

Bursa'da tavuk çiftliğinde yangın

BURSA - Bursa'nın Yenişehir İlçesinde bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu çiftlikteki yangın devam ediyor.

Yangın, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Derbent Mevkisinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bünyesinde yaklaşık 3 bin tavuk bulunan çiftlikte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kumeslerin olduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 8 itfaiye aracının yangına müdahalesi devam ediyor.