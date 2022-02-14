Üye Girişi
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

14.02.2022 13:11

Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı Bursa'da bir işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da bir işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangın anları vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacivat mahallesi C113. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saat 10 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm işyerini saran yangın nedeniyle yükselen dumanlar mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark eden çalışanlar kendilerini dışarıya atarken, olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri 15 dakikalık çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken işyerinde maddi zarar meydana geldi. Yangın anları ise vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı
Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı

YORUMLAR
500

Yıldırım, Yangın, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
13:42 Eski eşine "iyi ki seni boşamışım" çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:51:48. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'daki işyerinde meydana gelen yangın mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement