Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını

13.07.2022 09:10
Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını

Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Erhan Uyar'a ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşuları hortum yarımıyla yaparken, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenen arazilerde hasar tespitine başlandı Bilecik'te aşırı yağıştan etkilenen arazilerde hasar tespitine başlandı Gölpazarı'nda ahşap evde çıkan yangın söndürüldü Gölpazarı'nda ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Belen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:58 Oyuncu Melis Sezen, şezlongda verdiği iddialı pozlarıyla dikkat çekti
08:44 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, doktorları hedef alan imamla ilgili ilk açıklama: Gereği yapılacaktır
08:36 Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti
08:24 John Bolton canlı yayında itirafta bulundu: Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim
21:21 DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi
21:02 Survivor'un gündemden düşmeyen ismi Bernan Keklikler, turuncu bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
20:43 NASA, uzayın en uzağını çekti! İşte kainatın o bir ucundan birbirinden esrarengiz görüntüler...
19:58 4 milyon kişi için hayati önemde! BMGK, Türkiye üzerinden Suriye'ye gönderilen insani yardımları 6 ay daha uzatma kararı aldı
19:34 İstanbul'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı! İşte otomobilin scooter kullanan Dilara'ya çarptığı anlar...
18:16 Fener'in golcüsü Premier Lig'den! Joshua King bu akşam İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 09:16:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement