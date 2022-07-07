Büyükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı

07.07.2022 12:58

Büyükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı Öldürülen kadının yeğeni konuştu: "Hepimizi katletmeye gelmişti kimi bulduysa sıkmış" Büyükçekmece'de yaralama suçunun ardından hakkında tazminat davasını açtığı için öldürülen Öznur Tufan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından...

Büyükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı

Öldürülen kadının yeğeni konuştu: "Hepimizi katletmeye gelmişti kimi bulduysa sıkmış"

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yaralama suçunun ardından hakkında tazminat davasını açtığı için öldürülen Öznur Tufan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından adli tıp kurumundan alındı. silahlı saldırıda yaralanan kadının yeğeni Burak Ocak, "Asıl hedef bendim, iş yerine gelip 71 yaşındaki kadını vurdu" dedi.

İstanbul Büyükçekmece'de husumetlisi olduğu ve hakkında tazminat davası açan zanlı tarafından öldürülen Öznur Tufan'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumundaki işlemleri biten kadının cenazesi yeğeni Burak Ocak tarafından alındı. Kadının cenazesi Büyükçekmece Gasilhanesi'ne götürüldü. Cenaze işlemlerinin ardından ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

"Hepimizi katletmeye gelmişti"

Teyzenin cenazesini teslim alan Burak Ocak, "Husumetimiz vardı, 2013 yılında beni vurdu, dava devam ediyordu. Tazminat davasını hazmedememiş avukatı vurmuş, oradan çıkmış benim evime doğru gitmiş. Orada bulamayınca dükkana gitmiş, orada kimi bulmuşsa sıkmış. Orada benim öz teyzem vardı, 72 yaşındaki kadını teşbih çekerken göğsünden vurup kaçmış. Asıl beni vurmaya çıkmış, teyze de davası ben de davacıydım. Hepimizi katletmek için yola çıkmış" diye konuştu.

Olay,

İstanbul Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş, dün öğlen saatlerinde bürosunda vurularak öldürülmüş, aynı zanlı daha sonra hakkında tazminat davası açan Öznur Tufan'ı da Büyükçekmece'deki iş yerinde öldürmüştü. belirlenen şüpheli Abdullah T., polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Çifte cinayetin kurbanlarından Öznur Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Çifte cinayetin kurbanlarından Öznur Tufan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı ÇİFTE CİNAYETİN KURBANLARINDAN ÖZNUR TUFAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI ÇİFTE CİNAYETİN KURBANLARINDAN ÖZNUR TUFAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de öldürülen kadının cenazesi adli tıptan alındı - Son Dakika

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