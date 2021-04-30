Çakarlı magandaya yeni dava: 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi - Son Dakika

İstanbul Hadımköy'de geçtiğimiz ağustos ayında meydana gelen olayda; Muhammed Enes Uysal, çakarlı lüks minibüsü ile önünü kestiği Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklamış ve o anlar Aras tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmıştı.

Olayın ardından Uysal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret', 'kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' ve 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 11 yıl 3 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise Aras'ın 30 bin lirasını çaldığı iddiasıyla ayrıca şikayetçi olduğu Uysal hakkında takipsizlik kararı vermişti.

DADAŞ ARAS'IN AVUKATI TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETTİ

Sanık Uysal'ın İstanbul 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada mütalaa açıklanmış ve duruşma savcısı Uysal'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ulaşım araçlarının kaçırılması ya da alıkonulması' ve 'hakaret' suçlarından 12 yıl 3 ay 15 günden 34 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Dava devam ederken, Aras'ın avukatı 30 bin lira çalındığı iddiasına ilişkin savcılık tarafından verilen takipsizlik kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, itirazın kabulüne karar verdi.

YENİ İDDİANAME HAZIRLANDI

Takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uysal hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

İddianamede; müşteki Dadaş Aras'ın kullanmakta olduğu aracın içinde bulunan yaklaşık 30 bin TL değerinde paranın bulunduğu iddia edildiği, tanık beyanları ile araç içerisinden müştekiye ait birkaç parça eşyanın alındığı ve şüphelinin bu materyaller ile parayı silahla yağmaladığına dair yeterli delilin olduğu kaydedildi.

İDDİANAME MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Uysal'ın 'silahlı yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, birleştirme talebiyle 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.