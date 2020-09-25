Çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor - Son Dakika

Çalılık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine ilerliyor

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüdü. Yangının yerleşim alanlarına ilerlememesi için itfaiye ekipleri ve mahalleli çalışma yapıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde çalılık alanda başlayan yangın kısa sürede rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Kdz. Ereğli Orman İşletme ile Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının yaşandığı bölgede yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük çekiyor. Mahalle sakinleri hortumlar ve kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalışırken, sanayi kuruluşlarının çalışanları ise yangına yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalışıyor. Bölgedeki yangının sanayi kuruluşlarına ve yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kısmen kontrol altına aldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu çalılık alanda meydana gelen yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek şu an için sanayi kuruluşları yada yerleşim yerlerine sıçrama durumunun olmadığını ifade etti.

Bölücek Mahallesi Muhtarı İsmail Şişman yangının Cuma namazı saatinde başladığını belirterek, giderekte büyüdüğünü söyledi. Şişman yangının neden çıktığını bilmediklerini ancak Bölücak Mahallesi Çimenciler ve Çevlük Sokak'taki yerleşim yerlerine sıçramaması için Orman İşletme yetkililerinin ve mahalle sakinlerinin önlem almaya çalıştığını dile getirdi.

Bölgede yangın söndürme çalışmaları devam ederken Orman Müdürlüğü yetkilileri yangının ormanlık alanda değil, çalılık alanda çıktığını ifade etti.