Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu

11.10.2020 08:15
Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu, System.String[]

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir çanta imalathanesinde yangın çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir çanta imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşu yanarak telef olurken, imalathane kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin 2'inci katında Gani A'ya ait çanta imalathanesinde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler imalathanenin içerisini tamamen sararken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınıp söndürülürken, imalathane içerisinde bulunan onlarca muhabbet kuşunun yanarak telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerce yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu
Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu
Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu

Muhabbet, Yangın, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çanta imalathanesinde korkunç yangın: Onlarca kuş yanarak telef oldu - Son Dakika

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