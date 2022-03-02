Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

02.03.2022 15:55
Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kültür Mahallesi Spor Sokak üzerinde bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede vaka mahalline ulaştı. Bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tespit edilen köpek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla binanın çatı katına çıkan itfaiye erleri kısa sürede çatı katından inemeyen köpeğe ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çatı katından kurtarıldı. - DÜZCE

Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı Düzce'de çatıda mahsur kalan köpek kurtarıldı Anasınıfı öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret Anasınıfı öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

Düzce Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum fark var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:38 Bu firmaların ürünlerini almayın! Lahmacun diye sakatat, çikolata yerine viagra, dana diye domuz eti satıyorlar! Bakanlık açıkladı
15:37 Aynı ayakkabılarla hem video çekti hem de hırsızlık yaptı! Sonunda yakayı ele verdi
15:33 Ukrayna konser teklif etti! Haluk Levent'ten yanıt geldi: Seve seve, yeri de Filistin olsun
15:29 İngiliz basını: Rus ordusu şaşkın, askerler ağlıyor, bombalama emirlerine uymuyorlar, firarlar yaşanıyor
15:28 TBMM'de Rusya-Ukrayna toplantısı yapılıyor! Toplantıda konuşulanlar devlet sırrı sayılacak
15:25 Ukraynalı doktorların, yaralı Rus askerlere uyguladıkları tedavi övgü topladı!
15:12 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Herkes eteğindeki taşları döküyor
14:47 Rusya "gece yarısına kadar bekleyeceğiz" dedi, Ukrayna'dan olumlu yanıt geldi! İkinci müzakere bu akşam
14:45 'Oğlum' yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Zeynep oğluyla bağ kurabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 16:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement