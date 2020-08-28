Son dakika 3. sayfa: Ceren Duman'ın ölümünde flaş gelişme: Kan donduran ifadeler ortaya çıktı - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde Ceren Duman'ın (16) cansız bedeninin moloz döküm alanında bulunmasından sonra kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve Ceren'in erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ö. (16), ifadesinde Ceren'le uyuşturucu kullandıktan sonra ilişkiye girdiklerini ve bir süre sonra Ceren'in fenalaştığını ileri sürdü. S.Ö., ifadesinin devamında arkadaşı T.Y. ile moloz döküm alanına gündüz vakti gidip çukur kazdıklarını ve gece de Ceren'i gömdüklerini anlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceren Duman'ın (16) cansız bedeninin moloz döküm alanında gömülü bulunmasıyla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 2 şüpheliden Duman'ın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen S.Ö. (16), ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirterek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren ile ilişkiye girdim. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım" dedi.

S.Ö., ifadesinin devamında kan donduran şu sözlere yer verdi:

"Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum."

Öte yandan şüphelilerden T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.

Kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda netleşecek

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi.

Ayrıca, olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını da sildiği bilgisine ulaşıldı. - İZMİR