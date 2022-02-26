Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

26.02.2022 01:31
Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan D.D.A isimli doktor, tedavi esnasında hasta yakını S.D'nin saldırısına uğramıştı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştiren S.D kaldığı evde gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama ' suçundan mahkemeye sevk edildi.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji kliniğinde görevli doktor D.D.A'nın hastayı tedavi etmek isterken hasta yakını S.D'nin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Doktorun tedavi esnasında kullandığı aletlerle doktorun kafasına vurulduğu, hasta yakınlarının ise doktorun boğazını sıkarak boğmaya çalıştığı olayla ilgili S.D isimli şahıs gözaltına alınarak 'Kasten Adam Yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hekime şiddete tepki Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden hekime şiddete tepki

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Valiliği, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doktora saldıran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement