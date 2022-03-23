Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem

23.03.2022 13:23
Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem

Son dakika 3. sayfa haberine göre Menteşe ilçesi Çevre Yolu üzerinde aşırı hız nedeniyle sık sık tek taraflı trafik kazalarının yaşanmasının ardından Aydı uygulama noktası ile Denizli Kavşağı arasında radarlı hız denetim uygulaması başlatıldı.

Menteşe ilçesi Çevre Yolu üzerinde aşırı hız nedeniyle sık sık tek taraflı trafik kazalarının yaşanmasının ardından Aydı uygulama noktası ile Denizli Kavşağı arasında radarlı hız denetim uygulaması başlatıldı.

Son zamanlarda çevre yolu üzerinde (Aydın yolu kavşağı-Denizli yolu kavşağı arası) aşırı hızdan kaynaklı, özellikle tek taraflı yoldan çıkma şeklinde trafik kazaları meydana geliyordu. Çevre yolu üzerindeki maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla yolun her iki yönünde de bilgilendirme levhaları konuldu.

Bölgedeki bilgilendirme levhalarının yanı sıra radarlı hız denetimlerinin de yapılacağı açıklandı. - MUĞLA

Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem
Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem
Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem

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Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çevre yolundaki kazalara radarlı önlem - Son Dakika


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