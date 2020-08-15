Son dakika 3. sayfa: Cezayirli emlakçıyı öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçıyı öldürdükleri ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Antalya'da kaybolduktan 11 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli emlakçıyı öldürdükleri ileri sürülen yabancı uyruklu 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde dün park halindeki bir otomobilin bagajında, 11 gün önce kayıp başvurusu yapılan emlakçı Cezayirli 44 yaşındaki Mohamed Mekki'nin cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan ilk incelemede, Mekki'nin göğüs ve kol bölgesinde 20'nin üzerinde kesik izine rastlanmıştı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Cezayirli emlakçı cinayetinin aydınlatılması için özel ekip kuruldu ve 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Ekipler, güvenlik kamerasında birlikte otomobile bindikleri görülen Mekki'nin yabancı uyruklu kiracıları Rusya vatandaşı 19 yaşındaki V.S.B. ve Cezayirli 25 yaşındaki M.A.L. adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 20:15
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Cezayirli emlakçıyı öldürdüğü iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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