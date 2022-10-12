Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi - Son Dakika
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Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi

12.10.2022 12:09

Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi 17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasında yaşanan arbedenin ardından tekrar başlayan duruşma ertelendi.

Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi

İZMİR - 17 Haziran 2021'de İzmir'de gerçekleşen olayda HDP İzmir İl Binasına silahlı saldırı düzenleyerek Deniz Poyraz adlı partiliyi öldüren Onur Gencer'in yargılandığı davanın duruşmasında yaşanan arbedenin ardından tekrar başlayan duruşma ertelendi.

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz isimli partiliyi öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

Çıkan arbedenin bastırılmasının ardından, yaklaşık yarım saat sonra mahkeme heyeti ve savcı salondaki yerini aldı. Mahkeme başkanı, arbede sırasında yaşananları tutanağa geçirdi. Bu sırada tutuklu sanık Onur Gencer, yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar salona getirildi.

Savcı duruşmanın ertelenmesini talep ederken, söz verilen tutuklu sanık Onur Gencer ise mahkemeden bir talebi olduğunu söyledi.

HDP'yi kapatma davası için hazırlanan iddianamenin dosyasına eklenmesini talep eden Gencer, "O deliller benim davamın da sebebidir" dedi.

Yargılamaya devam edilmesinin bu aşamada mümkün olmadığını ifade eden mahkeme başkanı, duruşmanın ertelenmesine ve bundan sonraki duruşmaların İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Deniz Poyraz, Onur Gencer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çıkan arbedenin ardından Deniz Poyraz davası ertelendi - Son Dakika
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