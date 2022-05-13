Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı

13.05.2022 14:04

Edinilen son dakika haberine göre Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyaletteki afet ve acil durum ekipleri sel bölgelerine sevk edilirken, Taishan, Heyuan, Zhuhai, Zhongshan ve Shenzhen kentlerinde kırmızı alarm verildi. Guangdong Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde ise sarı ve turuncu uyarı yayınlandığı belirtildi. Dört nehrin sel alarm seviyesini aştığı Guangdong'da risk altındaki bölgelerde yaşayan binlerce kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Sağanak yağış nedeniyle eyaletteki parklar ve kültürel mekanlar kapatılırken bazı illerdeki anaokulları, ilkokullar ve liselerde eğitime 2 gün ara verildi. Birçok kentte tren hatlarının askıya alındığı eyalette feribot seferleri de iptal edildi.

Guangdong Meteoroloji Servisi'ne göre, şiddetli yağışların eyalette bugün ve yarın devam etmesi bekleniyor.

(İHA)

Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı
Son dakika haber! Çin'de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı

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Kaynak: İHA

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