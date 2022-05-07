Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı

07.05.2022 12:28
Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı, polis ekiplerince saklandığı kuş kümesinde yakalandı.

Konya'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan cinayet zanlısı, polis ekiplerince saklandığı kuş kümesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Mayıs Perşembe günü saat 20.50 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Küçükkara'nın (30) evinde birçok yerinden bıçaklanmasının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şahıs hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler kaçan cinayet zanlısı Y.D'yi 4 saat içinde Sahibiata Mahallesinde çatı katındaki bir kuş kümesinde saklanırken yakaladı. Zanlı Y.D'nin (22) üzerinde ölen şahsa ait cep telefonu ve olayda kullanılan suç aleti bıçak çıktı. Yapılan sorgulamada cinayet zanlısının 30 ayrı suç kaydının olduğu, hakaret ve taksirle yaralama suçlarından aranmasının olduğu anlaşıldı. Cinayet zanlısı, ilk ifadesinde ölen şahısla aralarında para meselesi olduğunu ve şahsı tasarlayarak öldürdüğünü, satmak için de şahsın cep telefonunu aldığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Cinayet, Mayıs, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Cinayet zanlısı kuş kümesinde yakalandı - Son Dakika


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