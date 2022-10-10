Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

10.10.2022 15:55
Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden kaçak içki operasyonu

Son dakika haberi: Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bir şahsın aracında gümrük kaçağı alkollü içki sattığı bilgisine ulaşan KOM ekipleri operasyon düzenlediler. Araçta yapılan adli aramada 18 şişe çeşitli marka ve ebatlarda gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sahibi hakkında, 5607 sayılı kanun maddesine muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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