Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

26.02.2022 00:57
Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden tarihi eser operasyonu

Son dakika haberleri: Çorum'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 361 adet tarihi eser ele geçirildi.

Çorum'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 361 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent merkezinde 3 şahsın tarihi eser satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri şahıslara ait aracı durdurdu. Otomobil de yapılan arama da, 361 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan inceleme de, eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı. - ÇORUM

YORUMLAR
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ÇORUM'DA 361 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ ÇORUM'DA 361 ADET TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ Erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi Erken Bizans dönemine ait 361 tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık, Bizans, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çorum polisinden tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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