Son dakika 3. sayfa: Covid-19 kurallarına uymayanlar polisten kaçamadı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer pandemi kurallarına uymayanlara ceza kesiliyor. Malatya'da 5 günde kısıtlama süresince sokağa çıkan 131 kişiye 117 bin 900 TL polis tarafından ceza uygulandı.

Dünyada etkili olan ve Türkiye'de de daha fazla yayılmaması için önlemler alınan Covid-19 pandemisi nedeniyle hafta içinde saat 21.00 ile 05.00 saatleri arasında süren sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Pandemi kurallarına riayet konusunda güvenlik güçleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis tarafından Malatya'da yapılan denetimlerde, son 5 günde sokağa çıktığı tespit edilen 131 kişiye 900'er TL'den toplam 117 bin 900 TL ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında son 5 günde iş yerlerini açan 34 işyerine de ceza uygulandı. Maske takmamaktan 24 kişiye de 900'er TL ceza verildi.

Polis tarafından son 5 günde yapılan denetimlerde Covid-19 kurallarına uymayan 32 toplu taşıma aracına da ceza uygulandı. - MALATYA