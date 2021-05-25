Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı

25.05.2021 11:18
Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Bursa gündemini meşgul eden, Mustafakemalpaşa'da belediyede darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan sabıkalı taksiciyle ilgili çok ses getirecek bir gelişme daha yaşandı.

Bursa gündemini meşgul eden, Mustafakemalpaşa'da belediyede darp edildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunan sabıkalı taksiciyle ilgili çok ses getirecek bir gelişme daha yaşandı. Hakkında 124 adet suç kaydı bulunduğu öğrenilen taksici, İyi Partili bazı yöneticiler tarafından çeşitli vaatlerle kandırıldığını söyleyerek şikayetini geri çekti. Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına yönelik hakaretleri için de özür dileyen Engin D.'nin kararının ardından tüm gözler belediye başkanı ve yardımcısı hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'na çevrildi. Olayla ilgili sessizliğini bozan Başkan Mehmet Kanar, Selçuk Türkoğlu'na "istifa et" çağrısında bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyede darp edildiği iddiası ile suç duyurusunda bulunduktan sonra; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a hakaret ettiği ortaya çıkan taksici esnafı Engin D., İyi Partili bazı yöneticiler tarafından bir takım vaatlerle kandırılarak galeyana getirildiğini açıklayarak şikayetinden vazgeçti.

Ağır hakaretlerde bulunduğu Cumhurbaşkanı ve Belediye Başkanı Mehmet Kanar'dan özür ve af dileyen taksici Engin D. kandırıldığını söyledi.

Olaylarla ilgili sessizliğini bozan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kumpas kurmakla suçladığı İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu için, "Sen nasıl bir il başkanısın? Sen okyanus ötesinden esinlenen terbiyesiz bir insansın. İstifa et" dedi.

BUSKİ tarafından ilçenin 50 yıllık asbest kaynağı içme suyu şebekesinin değiştirilmesi için başlatılan çalışmaları bahane eden Mustafakemalpaşalı taksici esnafı Engin D. sosyal medya üzerinden başladığı taciz ve hakaret dolu mesajlarını, belediye çalışanlarını arayarak belediye başkanı, rahmetli annesi ve eşine yönelik ağır hakaretlerle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı ve eşine de ağza alınmayacak hakaretler içeren paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkan Engin D., ardından Ramazan ayında alkol alarak gittiği belediye destek hizmetleri müdürlüğünde ağır hakaretlerde bulunduğu başkan yardımcısı ve belediye çalışanlarına fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Çıkan arbedede hafif şekilde yaralanan Engin D., ardından rapor alarak İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanı ve yöneticileri ile birlikte suç duyurusunda bulundu.

Hakkında 124 suç kaydı bulunan Engin D.'ye sahip çıkan İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, adliye önünde yaptığı açıklama ile başkan, başkan yardımcısı ve çalışanları hakkında, "Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, meydan dayağı" gibi ağır söylemlerde bulundu.

Olayın İyi Partili Selçuk Türkoğlu tarafından bizzat kamuoyuna paylaşılmasının ardından Engin D. tarafından öldürülmekle tehdit edildikleri, taciz, darp ve dolandırıldıkları iddiası ile mağdur kadınlar da sesini duyurmaya başladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından olayların odağındaki isim olan İyi Partili taksici Engin D., yine kamuoyunu dikkatini çekecek açıklamalarda bulundu.

Savcılığa giderek yazılı beyanda bulunan Engin D., çeşitli vaatlerle kandırıldığını ve galeyana getirildiğini bildirdi. Engin D., "Saldırı haberleri doğru değildir. Saldırıya uğramadım, belediye başkan yardımcısı ve belediye çalışanları tarafından darp edilmedim. İyi Partili yöneticiler tarafından birtakım vaatlerde bulunularak, kandırılarak galeyana getirildim. Yaşadığım olayın bir siyasi malzemeye dönüştüğünü anladım ve davadan vazgeçmeye karar verdim. Başta Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli eşi, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve kamuoyundan özür dilerim" diyerek şikayetini geri çekti.

Gelişmeleri Bursa Büyükşehir Meclis toplantısında öğrenen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Siyasi rant uğruna oynanan oyun, kurulan kirli kumpastan dolayı utanç duyduğunu belirten Başkan Mehmet Kanar'ın hedefinde özellikle konunun adli merciler tarafından aydınlatılmasını beklemeden kendisi hakkında ağır ithamlarda bulunan İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu vardı.

Mehmet Kanar, "Engin D. denen şahıs, belediyede darp edilmediğini ve saldırıya uğramadığını bugün savcılıkta ortaya koymuştur. Engin D. İyi Partililer tarafından kandırılarak galeyana getirildiğini de resmi beyanıyla itiraf etmiştir. Gerçekler böyleyken, sen nasıl bir il başkanısın Selçuk Türkoğlu? Sen okyanus ötesinden esinleniyorsun Selçuk Türkoğlu. Terbiyesizce küfürlerin ve ahlaksızca oyunlarınla bizi vazgeçiremezsin. İstifa et" diye konuştu.

Selçuk Türkoğlu'nun 'Çapsız' diyerek tepki gösterdiği İyi Parti Mustafakemalpaşa ilçe başkanın gazı ile hareket ettiğini de söyleyen Kanar, makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Verdiğimiz her sözü tuttuk, koltuk makam için iftira atılmaz. Alnımız ak, Allah büyük işte. Gerçekler geç kalmadan ortaya çıktı" dedi.

Tüm iftira ve haksızlıklara rağmen eline bir megafon alarak kimseyi "Mafya, çete, yalancı, aciz, hain, kalleş, pusu, zorba, vandal, kokuşmuş, kepaze, kaynama, meydan dayağı..." diye suçlamadığına da dikkat çeken Mehmet Kanar, kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmekten dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika

Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu

Son Dakika Haberleri
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:40
Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı         
11:24
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:46:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanı ve belediye başkanına hakaret eden taksici İyi Parti tarafından kandırıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement