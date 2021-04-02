Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanına hakarete ve terör örgütü propagandasına gözaltı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Cumhurbaşkanına hakarete ve terör örgütü propagandasına gözaltı
02.04.2021 09:22
Son dakika gelişmesine göre Ardahan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.
Ardahan'da bir kişi, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yapmak ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardahan merkeze bağlı Hasköy köyünde ikamet eden bir kişinin sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiğini ve terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.
TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütü PKK propagandası yapan şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. - ARDAHAN
Son Dakika Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti