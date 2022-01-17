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D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

17.01.2022 06:19

100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti D-100 Otoyolu'nda kaza yaptıktan sonra çekici bekleyen otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

İSTANBUL - D-100 Otoyolu'nda kaza yaptıktan sonra çekici bekleyen otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza yapan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlı polis ekipleri tarafından 3 kilometre ileride yakalandı.

Kaza, D-100 otoyolu Kadıköy istikameti Maltepe mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 otoyolunda seyir halinde olan Fiat marka 34 BE 1911 plakalı C.T kontrolündeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında bulunan çalışma alanına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü otomobilden çıkarak olay yerine çekici çağırdı. Çekici çağıran sürücü olay yerinde beklerken, 34 BFT 139 plakalı Hyundai marka ismi belirlenemeyen sürücü kontrolündeki otomobil çekici bekleyen sürücüye çarptı. Sürücü, 2 otomobilin arasında sıkışıp 5 metre ileriye fırlayarak hayatını kaybetti. Sürücünün ölümüne sebep olan zanlı olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlı 3 kilometre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ölmeden önce çekici çağırdı

D-100 otoyolunda yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücü olay yerine çağırdığı çekiciyi beklerken başka bir otomobilin kendisine çarpmasıyla feci şekilde can verdi. Kendisine çarpan otomobil olay yerinden kaçtı.

Kaçan zanlı 3 kilometre ileride yakalandı

Kaza yapıp çekici çağıran sürücüye olay yerinde çarpan ve ölümüne sebep olan zanlı olay yerinde ölümüne sebep olduğu kişiye yardım etmeden kaçtı. Çarptığı kişi olay yerinde can verirken, kaçan zanlı polis ekipleri tarafından 3 kilometre ileride yakalandı. Polis ekipleri tarafından alkol testi yapılan zanlı ambulansa teslim edilerek olay yerinde ilk müdahalesinin ardından polis eşliğinde hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazanın olduğu D-100 otoyolu Kadıköy istikameti trafik ekipleri tarafından kontrollü olarak trafiğe kapatılarak trafik yan yola verildi.

D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti
D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti
D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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Otomobil, Kadıköy, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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